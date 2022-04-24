لبنان يعلن الحداد غدا على ضحايا مركب الهجرة الغارق

الوكيل الإخباري-أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الأحد، الحداد الرسمي الإثنين على ضحايا الزورق الذي غرق الليلة الماضية قبالة سواحل طرابلس (شمال).

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جاء ذلك في بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي، اطلعت عليه الأناضول.



وفي وقت سابق الأحد، أعلن لبنان إنقاذ 47 شخصا أحياء، وانتشال 8 جثث، فيما يجري البحث عن مفقودين، من مركب الهجرة غير النظامية الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا.



وقال بيان ميقاتي: "نعلن الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، وتنكس حدادا، الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة".



وأضاف البيان أن ميقاتي أجرى اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وطلب منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.



كما كلف ميقاتي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.



الاناضول

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