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الخميس، 06-01-2022 11:36 م

لبنان يعلن تسجيل إصابات بعدوى فلورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية لبنانية الخميس عن تسجيل حالات إصابة بعدوى فيروس "فلورونا" في لبنان.

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واصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة اللبنانية بياناً، قال فيه "ان تسجيل حالات مصابة بعدوى مزدوجة أي فيروس الانفلونزا وفيروس SARS-CoV2، هو أمر متوقع وغير مقلق، وأن الإصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي ويمكن حدوثه".


وأضاف البيان "في لبنان، كما في باقي دول العالم، رصدت حالات مصابة بعدوى مزدوجة، وبحسب الإجراءات الروتينية المتبعة، يتم فحص عينات من الحالات المصابة في المركز الوطني للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة الى مختبر مرجعي في المملكة المتحدة لفحصها، وذلك وفقاً لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015".

 




 

 


 

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