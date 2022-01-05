الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:26 م

لبنان يقرر إعادة فتح المدارس واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من كورونا

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الوكيل الإخباري-قرر لبنان، اليوم الأربعاء، إعادة فتح المدارس ابتداء من 10 الشهر الحالي ؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وقال وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الأبيض، إنه تم اتخاذ إجراءات من أجل عودة آمنة إلى المدارس، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء غرفة عمليات تدير شؤون كورونا، وبمتابعة عبر الصليب الأحمر، وسيتم إقفال الصف الذي تظهر فيه أي إصابة بكورونا.


وأعلن أنه لا خيار لنا غير التعليم الحضوري وعلينا إنقاذ مصير التربية والتعليم، والمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية.


وأشار إلى أن انتشار الفيروس جاء خلال العطلة، وعلينا التنبه لجعل المدرسة مكانا للانضباط وتخفيف الانتشار الوبائي من خلال والوعي لإنقاذ الأجيال.


بدوره، قال وزير الصحة اللبناني: "ما شهدناه في الأيام الأخيرة من ارتفاع الإصابات هو انعكاس لأمرين، الأول متحور "أوميكرون" الأشد انتشارا، والتجمعات خلال الأعياد التي ساهمت أيضا بالانتشار والارتفاع الذي نشهده حاليا".


واعتبر الأبيض أن إقفال المدارس يشكل كارثة في هذه الظروف، وأن الصحة النفسية الأفضل للطلاب هي بالعودة للمدراس.

 

بترا

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