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الخميس، 21-01-2021 01:33 م

لبنان يمدد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا

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الوكيل الاخباري - قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد حالة الإغلاق الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم 24 يناير الجاري.

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وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه "بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبعد استعراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية القطاع الصحي لمواكبة ارتفاع عدد الاصابات المتزايد واستكمال التجهيزات الجارية للمستشفيات، أعطى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موافقة استثنائية على تمديد قرار الإغلاق من 11/1/2021 وحتى 8/2/2021".


وأوضحت في البيان أنه "سيعاد النظر بالاستثناءات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء اللبناني وبعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين".

 

وقد سجل لبنان خلال الأيام الماضية ارتفاعا حادا بإصابات فيروس كورونا تجاوزت الـ5 آلاف إصابة في اليوم، فيما سجل يوم أمس أعلى حصيلة وفيات ناتجة عن الإصابة بالفيروس بلغت 64 حالة وفاة.


وبلغ العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد 264647 إصابة، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 2084.

روسيا اليوم

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