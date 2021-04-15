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الخميس، 15-04-2021 02:51 م

لبنان يود أن تزيد روسيا عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المقدمة له

عون


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن لبنان يعول على مساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا ويأمل بزيادة عدد اللقاحات المقدمة له.

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وقال الحريري: "أنت تعلم جيدًا أن لبنان يمر الآن بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، وفي وضع صعب، في هذه الظروف نعتمد كثيرًا على المساعدة الشاملة لبلدنا من روسيا، بما في ذلك بمواجهة فيروس كورونا".


وأضاف "أنتم تقدمون لنا بالفعل المساعدة المناسبة في شكل توفير اللقاحات التي نستخدمها بنشاط للتطعيمات. لكنني أود زيادة هذا العدد، خاصة مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها بلدنا".


هذا ويتواجد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في روسيا بزيارة عمل.
هذا ووصلت إلى مطار بيروت الدولي الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن أمله بأن يؤمن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لبلاده كمية أكبر من اللقاح المضاد لكورونا، لأن لبنان فعلا يعاني في هذه الفترة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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