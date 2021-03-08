لبنان .. يوم الغضب في بيروت بسبب تدني الأوضاع المعيشية

الوكيل الإخباري - أغلق محتجون، صباح اليوم الإثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها عدد من المداخل المؤدية إلى العاصمة، إثر تسجيل تدهور في سعر الصرف مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق.



وقام المحتجون بإغلاق المداخل وأشعال النيران في مستوعبات للنفايات والإطارات تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب".



كان قد ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا أمنيا اقتصاديا ماليا في قصر بعبدا.



ومن جهتها تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إغلاق محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد.



وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

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