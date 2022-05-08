لبنان .. 15 ايار موعد اجراء الانتخابات النيابية في البلاد

الوكيل الإخباري-قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الانتخابات النيابية في الداخل اللبناني ستجري في موعدها الأحد المقبل، في الخامس عشر من الشهر الحالي.

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واضاف عون خلال زيارته لوزارة الخارجية اللبنانية اليوم للاطلاع على سير عمليات الانتخاب في دول الانتشار اللبناني، "نأمل أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات".



وتجري اليوم المرحلة الثانية من عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين المسجلين للانتخابات النيابية في 48 دولة، بعد جولة أولى جرت قبل يومين للبنانيين المنتشرين في الدول العربية وإيران.



وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في تصريح صحفي،" إن نسبة الاقتراع النهائية في 10 دول جرت فيها انتخابات المغتربين يوم الجمعة الماضي، بلغت 59.49 بالمئة."

بترا