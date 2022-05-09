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الإثنين، 09-05-2022 11:39 ص

لبنان : 60% نسبة مشاركة المغتربين حول العالم بالانتخابات البرلمانية للان

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الوكيل الإخباري-أعلن مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي هاشم، الإثنين، أن نسبة تصويت المغتربين في الانتخابات البرلمانية، تلامس 60 بالمئة حول العالم، في حصيلة غير نهائية.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، نقله إعلام محلي في البلاد، عقب إغلاق صناديق الاقتراع المخصصة للمغتربين في الخارج.


وقال إن "نسبة الاقتراع العامة وغير النهائية بلغت نحو 60 في المئة في العالم كلّه وهذه نسبة جيّدة جداً".


وأشار إلى أنه "اقترع ما بين 128 ألفا إلى 130 ألف ناخب"، من أصل 225114 ناخبا مسجلا في الخارج.


والأحد، انطلقت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في 48 بلدا، فيما يجري الاقتراع داخل البلاد، في 15 مايو/أيار الجاري.

 

 الاناضول

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