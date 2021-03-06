السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 09:27 م

لبنان.. 7 جرحى بحادث دهس محتجين متعمد جنوبي بيروت

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الوكيل الاخباري - أصيب 7 محتجين لبنانيين، السبت، بجروح في حادث دهس متعمد لمحتجين على طريق رئيسي جنوبي العاصمة بيروت.
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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "إشكالا وقع بين عدد من المحتجين (على تردي الأوضاع المعيشية) كانوا يقطعون طريق عام الشويفات، وسائق سيارة كان مصرا على تخطي العوائق والمرور عبرها".

وأضافت: "بعدما رفض المحتجون السماح له بالمرور عمد السائق إلى دهسهم، ما تسبب بجرح 7 منهم"، دون تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوى الأمنيّة "ألقت القبض على سائق السيارة" دون مزيد من التفاصيل.

 




 

 


 

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