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السبت، 31-12-2022 01:04 م

لجنة الانتخابات الباكستانية تمتنع عن فتح مراكز الاقتراع في إسلام أباد

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الوكيل الإخباري - امتنعت لجنة الانتخابات في باكستان عن فتح مراكز الاقتراع في العاصمة إسلام أباد، في الوقت الذي توجه فيه الناخبون للإدلاء بأصواتهم صباح اليوم السبت في الانتخابات الحكومية المحلية بالمدينة.

وأفاد موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني بأن الناخبين سجلوا اعتراضهم بعدما رأوا مراكز الاقتراع مغلقة، وعدم حضور موظفي لجنة الانتخابات الباكستانية.

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ووجهت محكمة إسلام أباد العليا أمس الجمعة، لجنة الانتخابات بإجراء الاقتراع في الموعد المحدد، وفي نفس الوقت قبلت التماسات قدمها حزب "تحريك إنصاف باكستان" والجماعة الإسلامية لإبطال قرار لجنة الانتخابات الباكستانية بتأجيل انتخابات حكومة إسلام أباد.


وكانت لجنة الانتخابات ألغت الأسبوع الماضي إجراء انتخابات الحكومة المحلية التي كانت مقررة اليوم السبت في العاصمة الاتحادية، على خلفية التغيير في المجالس النقابية لمنطقة العاصمة.


غير أن المحكمة طلبت في قرارها، المقتضب الذي لم يزد عن صفحة واحدة، من الحكومة الاتحادية ضمان أن "تساعد لجنة الانتخابات في إجراء انتخابات الحكومة المحلية".


وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قدمت لجنة الانتخابات الباكستانية استئنافا داخل المحكمة ضد قرار المحكمة العليا بإجراء انتخابات الحكومة المحلية في إسلام أباد.

 

البيان

 




 

 


 

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