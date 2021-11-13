الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

إيطاليا تسجل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الانتخابات الليبية: الاستحقاق في موعده ولا مجال لتأخيره

الحديدة اليمنية.. انسحاب مفاجئ يسقط مناطق حيوية بيد الحوثيين

قطر تنظم حملة لمساعدة اللاجئين والنازحين

المهنيين السودانيين يدعو المتظاهرين إلى إغلاق الطرق

وزير الخارجية السعودي: سنواصل المحادثات مع إيران

مستشار البرهان: تظاهرات السبت حررت شهادة وفاة لقوى سودانية

روبين : وصول أولى رحلات العمرة براً للسعودية

قطر: تمرين لتأمين بطولتي كأس العرب والعالم الإثنين

ناشطون: مقتل 13 مقاتلا مواليا للحكومة السورية بكمين

السبت، 13-11-2021 11:35 م

لجنة الانتخابات الليبية: الاستحقاق في موعده ولا مجال لتأخيره

f


الوكيل الاخباري - قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، السبت، إن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".

يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
r

الحديدة اليمنية.. انسحاب مفاجئ يسقط مناطق حيوية بيد الحوثيين

w

المهنيين السودانيين يدعو المتظاهرين إلى إغلاق الطرق

4

وزير الخارجية السعودي: سنواصل المحادثات مع إيران

f

مستشار البرهان: تظاهرات السبت حررت شهادة وفاة لقوى سودانية

w

قطر: تمرين لتأمين بطولتي كأس العرب والعالم الإثنين

88

ناشطون: مقتل 13 مقاتلا مواليا للحكومة السورية بكمين

أخبار متعلقة
w

العراق.. الكاظمي يشدد على نزاهة الانتخابات ويرفض الابتزاز