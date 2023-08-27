لجنة التحقيق الروسية تؤكد مصرع بريغوجين في الكارثة الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد أنه بناء على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في كارثة جوية وقعت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية".



وتابعت: "وفقا لنتائج هذه الفحوص تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، وتتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة" في الرحلة المنكوبة.



وفي وقت سابق أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.