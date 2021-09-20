لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل الجريمة في جامعة بيرم

الوكيل الاخباري- صرحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون في حادثة إطلاق النار التي جرت صباح اليوم الاثنين في جامعة بيرم بمنطقة الأورال الروسية.



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وأفادت بيترينكو بأن قسما من المصابين نقلوا الى المستشفيات للعلاج من جروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن "هوية المشتبه به حددت. وأثناء القبض عليه حاول المقاومة ما تسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى للعلاج. ويسعى المحققون إلى جمع المعلومات عن المشتبه به للكشف عن ملابسات ما جرى".



وأشارت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية إلى أن بندقية الصيد التي أطلق المقبوض عليه بواسطتها النار كان قد اقتناها في مايو من العام الجاري.

المصدر: روسيا اليوم