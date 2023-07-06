الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 09:06 ص

لجنة التحقيق تستخرج 100 جثة لأشخاص قتلوا جراء العدوان الأوكراني في روسيا

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الوكيل الإخباري- أفادت لجنة التحقيق بجمهورية دونيتسك بأن خبراءها قاموا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة باستخراج أكثر من 100 جثة لسكان من دونباس قتلوا بسبب الأعمال العدوانية للقوات الأوكرانية.

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وقال مصدر في اللجنة: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا استخرج موظفونا أكثر من 100 جثة في المناطق الروسية الجديدة. هؤلاء أناس قتلوا نتيجة العدوان المسلح للقوات الأوكرانية".

وتابع أن نحو نصف الجثث تم العثور عليها في أراضي جمهورية دونيتسك.

وأضاف أن جميع الجثث التي تم العثور عليها تخضع لفحص الحمض النووي، ويتم تخزين نتائجه في قاعدة بيانات واحدة للجنة التحقيق، مشيرا إلى أن "هذه البيانات تساعد الأقارب في الكشف عن مصير أقاربهم وأصدقائهم في حالة البحث عنهم".

وتابع أن المحققين يقومون بدراسة المعلومات التي تم جمعها أثناء أعمال التحقيق في أراضي المناطق الجديدة لتحديد ملابسات مقتل كل شخص، مؤكدا في الوقت ذاته أن أعمال البحث عن مدافن تلقائية لا تزال مستمرة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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