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الإثنين، 29-11-2021 01:46 م

لجنة التلقيح بالمغرب تدعو مواطنيها إلى الحيطة والحذر

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الوكيل الاخباري- حذر عضو بلجنة التلقيح المغربية المواطنين المغربيين من الاستهتار في تطبيق إجراءات السلامة الصحية، خاصة في ظل الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" الجديد.

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وأشار المصدر إلى أن التخلي عن ارتداء الكمامة أو تجاهل إجراءات التباعد، من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع، داعيا المواطنين إلى التقيد بأقصى شروط السلامة حفاظا على صحتهم.

واعتبر عضو لجنة التلقيح الوطنية أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، بخصوص تعليق كافة الرحلات بدءا من اليوم الاثنين عند منتصف الليل، استباقية وتسعى إلى احتواء الوضع والسيطرة عليه.

وكانت لجنة وزارية لتتبع كوفيد قررت أمس الأحد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين 29 نوفمبر على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة.

ويأتي هذا القرار جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وإفريقيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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