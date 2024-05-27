الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

الدفاع المدني: التعامل مع 1388 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر الدجاج في الأسواق

الإثنين، 27-05-2024 01:59 م

لجنة بالبرلمان الجورجي ترفض الفيتو الرئاسي على قانون "العملاء الأجانب"

WhatsApp Image 2024-05-27 at 1.57.51 PM


الوكيل الإخباري - رفضت لجنة برلمانية في جورجيا اليوم النقض الذي استخدمته رئيسة البلاد ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي يثير احتجاجات واسعة النطاق منذ أسابيع.

وتتيح الخطوة التي اتخذتها اللجنة القضائية بالبرلمان إمكانية تصويت الهيئة التشريعية بكاملها يوم غد الثلاثاء لتجاوز "الفيتو" الذي استخدمته الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي على التشريع، الذي تقول هي ومنتقدون آخرون إن من شأنه أن يقيد حرية الإعلام ويعيق فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".


وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.


واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو.

 

ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6654602342360442e43a1a15

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

66541aa44c59b74f0277e6b5

انتشار مرض خطير في اليابان!

6654167a4c59b71a7610cac5

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

665401c14c59b7189564e5d5

قادة عرب يتوجهون إلى الصين

665407484c59b71a7610caba

استسلام 73 عسكريا أوكرانيا في قرية بيريستوفويه في خاركوف

66540f9f42360443204426ce

المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان

أخبار متعلقة
66531cae423604401730e483

مصر تلزم الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي

1000481389

ستولتنبرغ يعارض إنشاء جيش أوروبي

6645886242360417cb34d8b8

وزراء خارجية 3 دول من الناتو يشاركون في احتجاجات جورجيا

663531d44236047cee4ca4a7

بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس موحدا في سياسته تجاه روسيا

663529794c59b77e01314ab1

ألمانيا تعلن عن تزويدها أوكرانيا بستة أجهزة رادار للمراقبة الجوية

WhatsApp Image 2024-05-02 at 3.45.04 PM

الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان