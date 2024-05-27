لجنة بالبرلمان الجورجي ترفض الفيتو الرئاسي على قانون "العملاء الأجانب"

الوكيل الإخباري - رفضت لجنة برلمانية في جورجيا اليوم النقض الذي استخدمته رئيسة البلاد ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي يثير احتجاجات واسعة النطاق منذ أسابيع.



وتتيح الخطوة التي اتخذتها اللجنة القضائية بالبرلمان إمكانية تصويت الهيئة التشريعية بكاملها يوم غد الثلاثاء لتجاوز "الفيتو" الذي استخدمته الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي على التشريع، الذي تقول هي ومنتقدون آخرون إن من شأنه أن يقيد حرية الإعلام ويعيق فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".



وردا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.



واستخدمت الرئيسة الجورجية حق النقض ضد القانون في 18 مايو.

ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".

RT