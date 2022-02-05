السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 09:51 م

لحظات انتظار إخراج ريان .. انتشار أمني وسيارة إسعاف تتأهب

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الوكيل الاخباري - يحبس الملايين حول العالم أنفاسهم في انتظار لحظات خروج الطفل ريان من البئر، مع وجود انتشار أمني بين النفق وسيارة الإسعاف استعدادا لخروج الصغير المغربي.

وفي الأثناء، أفاد مراسل العربية بأن فرق الإنقاذ تستعد لإخراج ريان من فتحة النفق، بعد 5 أيام في ظلمات البئر.

كما، كشفت مصادر أن والدي الطفل داخل النفق وهو على قيد الحياة.

 وقالت وسائل إعلام مغربية إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل من البئر وإنعاشه، فيما أوضح صحافي مغربي أن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.

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