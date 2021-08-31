لحظة الانفجار بمعمل في ضاحية بيروت الجنوبية - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع انفجار، في معمل لتصنيع سخانات المياه أسفر عن سقوط 3 ضحايا ، في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين.

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وأظهر الفيديو لحظة الانفجار، وقد التقطته كاميرا مراقبة من أحد المباني المجاورة.

وكانت مصادر في بيروت، أفاد بأن انفجارا وقع داخل معمل لتصنيع سخانات المياه (القازانات) في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن سقوط ضحايا .

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه خلال عملية تلحيم لأحد الخزانات في المعمل دوى انفجار أدى إلى مصرع صاحب الشركة و2 من العمال، لكن السلطات الرسمية لم تعلن بعد سبب الانفجار.

لحظة انفجار معمل الشامي للقازانات في برج البراجنة . pic.twitter.com/ngUtilqCVS — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 30, 2021

المصدر : روسيا اليوم