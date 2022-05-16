الإثنين 16-05-2022
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لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

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الإثنين، 16-05-2022 10:23 ص

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

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الوكيل الاخباري- انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق خروج العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفى، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يظهر مغادرة الملك سلمان المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين منه، وظهر ملك السعودية وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

كما أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم للملك، ومهنئينه بالسلامة، إذ أنه كان قد دخل المستشفى لإجراء منظار للقولون، في 8 مايو الجاري، وجاءت نتيجته سليمة، وفق الديوان الملكي السعودي.

 

 

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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