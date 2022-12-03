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السبت، 03-12-2022 02:39 م

لقاء قصير يجمع بايدن والأمير وليام في بوسطن

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الوكيل الإخباري - عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة لقاءً قصيرا مع ولي العهد البريطاني الأمير وليام في بوسطن حيث ترأس أمير ويلز وزوجته كايت في ختام زيارتهما للولايات المتحدة، حفلًا بشأن تغير المناخ.

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تصافح الرجلان وتبادلا الحديث حول البرد القطبي في المدينة التاريخية خلال اجتماع أمام مكتبة ومتحف جون كينيدي.

وكان بايدن الذي استقبل في الأيام الماضية نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية، يزور بوسطن من أجل جمع تبرعات لحزبه الديمقراطي ومن أجل عقد هذا الاجتماع الذي استمر أقل من ساعة مع الأمير وليام.


وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيير ذكرت أن الرجلين سيناقشان "أهدافهما المشتركة بشأن المناخ" ومسائل مرتبطة بالصحة النفسية ومكافحة السرطان.


وزيارة الأمير وليام وزوجته للولايات المتحدة هي الأولى لهما منذ 2014 وأول رحلة يقومان بها إلى الخارج منذ وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر.

 

البيان

 




 

 


 

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