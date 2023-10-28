لقاء مرتقب بين الرئيس الامريكي والصيني الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي أمس (الجمعة) إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على التعاون من أجل ترتيب لقاء متوقع بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في الشهر المقبل، وذلك بعد اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي وكبار الدبلوماسيين الأميركيين في واشنطن، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وفي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية صيني منذ عام 2018، اجتمع الدبلوماسي الصيني المخضرم مع الرئيس بايدن لمدة ساعة وأجريا محادثات وصفها البيت الأبيض بأنها «فرصة جيدة» للإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين اللذين بينهما خلافات سياسية.



وقال مسؤولون أميركيون إن اجتماعات وانغ مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان انعقدت على مدى يومين واستمرت لتسع ساعات، واصفين هذه التفاعلات بأنها «صريحة وتفصيلية».



وأوضح مسؤولون أميركيون أن كبار مساعدي بايدن أثاروا مخاوف واشنطن الرئيسية وهي الحاجة إلى استعادة القنوات العسكرية بين البلدين وتصرفات بكين في بحر الصين الشرقي والجنوبي وتايوان وحقوق الإنسان وقضايا الأميركيين المحتجزين في الصين.



كما جرت «تبادلات صريحة» بين بلينكن ووانغ بشأن الصراع المشتعل في الشرق الأوسط.

وقال وانغ لبايدن إن هدف زيارته هو المساعدة في «وقف التدهور» في العلاقات الأميركية الصينية «مع التركيز على سان فرانسيسكو»، دون ذكر أي تفاصيل، بحسب بيان موجز لوزارة الخارجية الصينية.

أضاف الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» عاملا جديدا إلى العلاقة المتوترة بين القوتين العظميين، وتأمل واشنطن أن تتمكن بكين من استخدام نفوذها لدى إيران لمنع التصعيد إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.



وقال مسؤولون أميركيون إن هذه القضية أثيرت بشكل متكرر خلال اجتماعات وانغ، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على إقناع بكين بالتعهد باستخدام نفوذها للمساعدة في احتواء الصراع.



وأفاد مسؤول آخر في الإدارة «أعربنا عن قلقنا العميق إزاء الوضع وضغطنا على الصين لتبني نهج بناء على نحو أكبر، وهذا سيشمل بالطبع اتصالاتها مع الإيرانيين للحث على الهدوء».



ونددت الصين بأعمال العنف والهجمات على المدنيين في الصراع، وبينما أعلن وانغ أن تصرفات إسرائيل «تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس»، فإنه لم يذكر «حماس» بالاسم في تصريحاته.



الشرق الاوسط