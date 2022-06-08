الأربعاء 08-06-2022
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الأربعاء، 08-06-2022 11:16 ص

للعام الثالث.. هونغ كونغ تحتفظ بمركزها كأغلى مدينة في العالم

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الوكيل الاخباري- حافظت هونغ كونغ على مركزها كأغلى مدينة في العالم للعام الثالث على التوالي، فيما جاءت نيويورك في المرتبة الثانية، وفقا لتقرير نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أنها استندت إلى مؤشر أصدرته شركة ”ECA International“ الأمريكية لأغلى مدن العالم لعام 2022، والذي يحتسب عدة اعتبارات بما فيها متوسط سعر المواد الغذائية الأساسية، مثل: الحليب، وزيت الطهي، والإيجار، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية، وعوامل أخرى.

وقالت الشبكة ”هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها هونغ كونغ على شرف مشكوك فيه لكونها أغلى مدينة في العالم على مؤشر شركة (ECA International)، الذي يركز بشكل خاص على العمال الأجانب والمغتربين في تصنيفاته.“

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