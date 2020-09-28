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الإثنين، 28-09-2020 02:22 ص

للمرة الاولى .. انتقاد شديد اللهجة من الرئيس الفرنسي لقادة لبنان

egypt-today-الرئيس-ماكرون


الوكيل الاخباري - وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات شديدة اللهجة للقوى السياسية اللبنانية وبينها "حزب الله"، على خلفية فشلها في تشكيل الحكومة الجديدة بموجب المبادرة المطروحة من باريس.

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واتهم ماكرون أثناء مؤتمر صحفي عقده امس الأحد بعد يوم من اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الطبقة السياسية في لبنان بـ"أخذ البلاد رهينة" و"التخلي عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، مشددا على أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت عدم احترام زعماء لبنان لتعهداتهم أمام فرنسا.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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