للمرة الثانية .. انتخاب عبدي حاشي عبد الله رئيسا لمجلس الشيوخ في الصومال

الوكيل الإخباري-انتخب أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بالصومال، الثلاثاء، النائب عبدي حاشي عبد الله رئيسا للمجلس للمرة الثانية على التوالي.

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ووفق مراسل الأناضول، جرت الانتخابات في خيمة حلني بمطار مقديشو الدولي، بتنافس بين عبد الله، وصالح أحمد جامع، وعثمان أبوبكر دبي.

وحصل عبد الله على 28 صوتا، مقابل 24 لأحمد جامع، وصوتين لأبو بكر دبي، من إجمالي 54 وهو عدد أعضاء مجلس الشيوخ.



بدوره، أعلن رئيس مجلس الشيوخ المؤقت محمد علي يوسف، فوز عبد الله برئاسة المجلس لمدة 4 سنوات مقبلة.



وعبد الله (58 عاما) تخرج في كلية الاقتصاد والسياسة بالجامعة الوطنية، كما شغل مناصب عدة في الحكومة المطاح بها عام 1991، واختير في 2017 رئيسا لأول مجلس للشيوخ بالصومال.



ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار نائبي رئيس مجلس الشيوخ، والتي يتنافس عليها 9 مرشحين، خلال الساعات المقبلة، فيما يتم إجراء انتخابات رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ونائبيه، غدا الأربعاء.



ويمهد انتخاب رئيسي مجلس الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي الطريق لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في البلاد وتحديد موعد نهائي لها.

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