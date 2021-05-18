للمرة الثانية منذ الخميس.. إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه الاحتلال

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال ، أمس الإثنين، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة .

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وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات في بلدة ميسغاف عام على الحدود اللبنانية (منطقة الجليل)، فالحديث عن رصد 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".



وأضاف: "ردا على ذلك قامت مدفعية الاحتلال بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وذكرت قناة الاحتلال "كان" العبرية (رسمية) أن المستوطنين قرب الحدود سمعوا دوي انفجارات.



وأفادت بأنه تمّ تفعيل صافرات الإنذار في "ميسغاف عام"، ولم تحدث أي إصابات بشرية.



وأصدر جيش الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في منطقة "إصبع الجليل" وحتى مسافة 4 كم من الحدود مع لبنان، بحسب المصدر ذاته.

الأناضول



