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الأحد، 20-03-2022 01:04 م

لليوم الثاني على التوالي .. زلزال يضرب الجزائر

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الوكيل الإخباري-أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء بالجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية جديدة بمنطقة رأس كاربون بولاية بجاية، بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر.

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وقال المركز في بيان: "سجلت هزة أرضية اليوم 20 مارس 2022، الساعة 06 و35د، بلغت 3.1 درجة على سلم ريختر، ومركز الهزة حدد بـ 29 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية".


وأمس سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، بولاية بجاية في شمال الجزائر.


من جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، على عدم تسجيل ضحايا في الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية أمس السبت، وقال في تصريح، إنه "سجل توافد 30 جريحا على مستشفى بجاية، ثلاثة منهم فقط لا يزالون في المستشفى".


وأكد تسجيل "أضرار مختلفة في 3 بنايات وإقامة جامعية بالولاية" جراء الهزة الأرضية التي ضربت الولاية أمس السبت.

 

روسيا اليوم

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