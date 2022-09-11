لماذا انسحبت القوات الروسية من شمالي خاركيف الأوكرانية؟

الوكيل الإخباري - يبدو أن القوات الروسية تنسحب من الجزء الشمالي لمنطقة خاركيف في أعقاب هجوم مضاد أوكراني.



وقد رفع سكان قرية كوزاكا لوبان، على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة خاركيف، العلم الأوكراني، وفقا للتقارير الإعلامية.

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وهذا يأتي عقب ما تردد عن مغادرة وحدات روسية القرية، التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود الروسية، والتي تمت السيطرة عليها في بداية الحرب نهاية فبراير الماضي.



وقال خبراء أن الروس تعرضوا لضغط قوي من التقدم الأوكراني في منطقة خاركيف بحيث اضطروا للانسحاب.



وكانت روسيا قالت أمس السبت، إنها ستسحب قواتها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بينما أعلنت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف.



وأفاد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق بأن منطقة دونيتسك تشهد معارك "صعبة" بين القوات الروسية والأوكرانية.



وقال مسؤول أوكراني إن قوات كييف تتقدّم باتّجاه مدينة ليسيتشانسك التي سيطرة عليها القوات الروسية بعد معارك شرسة بالمدفعية في يوليو.



ويُعَدّ إعلان موسكو عن سحب القوات وتأكيد كييف أن قواتها دخلت بلدة كوبيانسك التحوّلين الميدانيين الأكثر أهمية في القتال في شرق أوكرانيا حيث رجحت الكفة لصالح موسكو على مدى شهور.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".



وتأتي أنباء الانسحاب بعد وقت قصير من نشر القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك". وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما".



وسقطت البلدة التي تعد حوالى 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.



ويتوقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي على مدى شهور.

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