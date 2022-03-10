لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

الوكيل الاخباري - قال مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقوم بالكثير من العمل من أجله ولذلك لم يتحرك أثناء ولايته لغزو أوكرانيا. اضافة اعلان





وأضاف بولتون أن بوتين اعتقد أن ترامب سيعمل في فترة رئاسية ثانية على الخروج من حلف شمال الأطلسي، مما يسهل طريق بوتين إلى الأمام، وقال بولتون إن بوتين يعتقد أن “الناتو الأضعف” يساوي ” روسيا أقوى”.



وأشار بولتون إلى أن التخطيط والعمليات والخدمات اللوجستية لبوتين فيما يتعلق بغزو موسكو لأوكرانيا كانت “سيئة للغاية”، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لن يتفاوض مع أوكرانيا إلا إذا بدا أنه قادم من “موقع قوة”.



ووفقاً لبولتون، من المتوقع أن تعيد بعض الدول مثل فنلندا والسويد النظر في حيادها وتفكر في الانضمام إلى الناتو.



القدس العربي



