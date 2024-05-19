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الأحد، 19-05-2024 02:43 م

لمدة 30 يوماً .. إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

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الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السعودية في تيرانا (عاصمة ألبانيا)، اليوم (الأحد)، إيضاحاً بشأن الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود.

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وقالت السفارة في بيان عبر منصة «إكس»: «تبين السفارة، حسب ما وردها من الجهات المختصة في الجبل الأسود، أن الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود وفق الاشتراطات التالية: مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو حتى 31 أكتوبر 2024».


وأضافت السفارة أن من الاشتراطات أيضاً: الدخول معاً كمجموعة سياحية، وكذلك مغادرة البلاد معاً وذلك عن طريق (الرحلات الجوية المباشرة)، واشتراط تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود (منظم الرحلات)، وإثبات العودة إلى بلد الأصل.

عكاظ


 




 

 


 

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