الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 02:22 م

لمواطنيها وللمقيمين .. السعودية تفرض مقابل مالي على العمالة بشروط

ريال-سعودي (1)


الوكيل الإخباري-أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.اضافة اعلان


وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ " ميلادي22-05-2022 "، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين (4) للسعودي الفرد، و (2) للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ "ميلادي 11-05-2023"، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد عن (4) للسعودي، و(2) للمقيم.


عكاظ

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