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الثلاثاء، 21-05-2024 10:55 ص

لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

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الوكيل الإخباري- سجّلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عامًا في كامبي فليغري قرب نابولي بجنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

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وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة عند الساعة 20:10 (16:10 مساءً بتوقيت جرينتش)، على عمق 2.5 كيلومتر. وقبل ذلك بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجة، تلاها عشرات الهزات الارتدادية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


وأوضح المعهد في بيان: "بدءًا من الساعة 19:51 مساءً (17:51 بتوقيت جرينتش) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانية، و"رصدت 49 هزة أرضية".


وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال الأربعين عامًا الماضية".


وأفادت عناصر الإطفاء عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات" في حين أظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي، التي يسكنها نصف مليون شخص.


من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على "فيسبوك"، إن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء في بوتسولي، حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.

الشرق الأوسط


 




 

 


 

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