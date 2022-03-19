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السبت، 19-03-2022 04:49 م

لندن: بوتين يستخدم المحادثات مع أوكرانيا "كستار دخاني"

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الوكيل الإخباري-اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام المفاوضات مع أوكرانيا كـ "ستار دخاني" مع تصعيد عملياته العسكرية ضد الأخيرة.

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وقالت تراس، في مقابلة مع صحيفة التايمز المحلية إنها "متشككة جدا" من جدية روسيا في المحادثات، متهمة القوات الروسية بمحاولة خلق مساحة لإعادة التجمع وفتح حملتها المتوقفة.


وفي 14 مارس/ آذار الجاري، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات الرامية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك على خلاف الجولات السابقة.


وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا، أما اللقاء الثالث فكان بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس قبل الماضي.


وأضافت الوزيرة البريطانية: "لا نرى أي انسحاب جدي للقوات الروسية أو مقترحات جادة مطروحة على الطاولة".


وتابعت أن روسيا ستلجأ إلى أعمال عنف "أسوأ وأسوأ" مع تعثر حملتها العسكرية.


بدوره، قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية البريطانية ، اللفتنانت جنرال جيم هوكنهول، إن القوات الروسية تحولت إلى "استراتيجية الاستنزاف" بعد فشلها في السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى خلال العملية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

 

الاناضول

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