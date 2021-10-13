الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

المعاني : جرثومة شيغيلا ليست مقلقة

رجل يقتل عدة أشخاص بالقوس والسهام في النرويج

لندن تدعو مجموعة السبع لتحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

الشخانبة : المراكز الشبابية بيئة داعمة للعمل الشبابي

لا رسوم أو ضرائب على شراء السولار لتعزيز المخزون

تحذير أمني للأردنيين

عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الولايات المتحدة.. رفض إحدى آخر الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 2020

الأربعاء، 13-10-2021 09:35 م

لندن تدعو مجموعة السبع لتحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

9


الوكيل الاخباري - دعا وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إلى تحرك عالمي لمعالجة قضايا سلسلة التوريد في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة الاميركية .

وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة المالية البريطانية، إن سوناك سيدعو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي يعقد وزراء المالية فيها اجتماعا اليوم في واشنطن إلى مزيد من التنسيق لجعل سلاسل التوريد في العالم أكثر مرونة في المستقبل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

رجل يقتل عدة أشخاص بالقوس والسهام في النرويج

616716484c59b724a30d5730

الولايات المتحدة.. رفض إحدى آخر الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 2020

3JGLvVps6UcJVSZGLimnvbDJjp9wmMHuks5XAivL

حقيقة وفاة الشيخ السديس

616695784c59b746f0265fb0

فرنسا تسعى لتطوير صواريخ ومركبات فضائية جديدة

10202110232633296504546

الجامعة العربية ترحب بدعم جمهورية كوريا لوكالة الأونروا

6166d6944236041d861a4d41

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

أخبار متعلقة
6

بريطانيا تنشر عسكريين لمواجهة النقص بالوقود

9202121194355165196224

توقف 70 بالمئة من وسائل الإعلام بأفغانستان

w

بريطانيا تنشر جنودا من الجيش والمزيد من شاحنات نقل الوقود لتخفيف أزمة نقص المحروقات