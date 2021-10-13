لندن تدعو مجموعة السبع لتحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

الوكيل الاخباري - دعا وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إلى تحرك عالمي لمعالجة قضايا سلسلة التوريد في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة الاميركية .



وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة المالية البريطانية، إن سوناك سيدعو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي يعقد وزراء المالية فيها اجتماعا اليوم في واشنطن إلى مزيد من التنسيق لجعل سلاسل التوريد في العالم أكثر مرونة في المستقبل.

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