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الأحد، 17-10-2021 07:43 م

لندن ترفض تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالشأن البريطاني

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الوكيل الاخباري- قال وزير العدل البريطاني دومينيك راب، إن حكومة بلاده تدرس كيفية الحد من تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بلاده.

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وأضاف راب في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف" اليوم الاحد "لا أعتقد أن مهمة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ إصدار أوامر لنا بشأن أمور مثل نظام الصحة العامة أو الحماية الاجتماعية أو قوات الشرطة لدينا"، معتبرا أن هذه المسائل يجب أن تكون من اختصاص "برلمانيين منتخبين وليس هيئات تشريع قضائي".


وأضاف، "نريد أن يكون للمحكمة العليا البريطانية الكلمة الفصل في تفسير قوانين البلاد، وليس محكمة ستراسبورغ"، مشيرا إلى ان بلاده خرجت من الاتحاد الأوروبي و "لا نريد أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية أسبقية على قضاتنا".

 

المصدر: بترا

 

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