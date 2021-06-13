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الأحد، 13-06-2021 01:35 م

لندن تسعى لتحسين علاقاتها مع موسكو

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الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن لندن تريد تحسين العلاقات مع موسكو، مضيفا في الوقت ذاته أنها سترد على الأعمال الخبيثة.

وقال راب "يجب أن نتكيف مع التهديدات الجديدة التي نواجهها. وسنعمل ذلك بأن نوضح لروسيا والدول المعادية الأخرى، أننا سنعاقبها وسنجبرها على دفع الثمن مقابل السلوك الخبيث. وبغض النظر عن ذلك نريد بصورة مشتركة أن نحسن العلاقات، لأن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا دائما أمام الاستعداد لإظهار سلوك أفضل".

وأضاف، أنه لا يمكنه الموافقة على تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، حول احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين الأنظمة الليبرالية الديمقراطية والاستبدادية في المستقبل القريب.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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