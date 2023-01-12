الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 09:10 ص

لندن تعلق على اكتشاف جثة بريطاني في سوليدار

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية، أن وزارته على علم بالأنباء الذي تحدثت عن اكتشاف جثة أحد البريطانيين المفقودين في سوليدار.

في وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس مجموعة "فاغنر"، باستلام طلب للبحث عن اثنين من البريطانيين المفقودين بمدينة سوليدار، وذلك عبر الخط الساخن "اسأل فاغنر". وذكرت الخدمة، أنه تم بالفعل العثور على جثة أحدهما مع وثائق الاثنين.

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وقال ممثل الخارجية البريطانية: "نحن ندعم عائلات البريطانيين اللذين فقد أثرهما في أوكرانيا. نحن على علم بالتقارير الأخيرة".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية، عن فقدان المواطنين البريطانيين أندرو بيغشو وكريستوفر بيري، وذكرت أنه تم اعتبارهما في عداد المفقودين بالقرب من مدينة سوليدار.

وتؤكد وسائل إعلام بريطانية، على أن المفقودين كانا من المتطوعين وشاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.

وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فقد "انتقل" بيغشو وبيري المفقودان إلى مدينة سوليدار "لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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