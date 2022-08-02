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الثلاثاء، 02-08-2022 02:18 م

لندن: نشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق

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الوكيل الاخباري- أبدت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، "قلقها" من تصاعد التوترات السياسية في العراق.

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وقال السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون في بيان صحفي: "نشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق، ونرحب في الوقت ذاته بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على العمل من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة ضمن سياق الدستور ولخدمة الشعب العراقي".

وأشار برايسون إلى أن "العراق يحتاج إلى إكمال البناء على النهج الذي يؤسس لانتخابات ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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