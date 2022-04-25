لوبان تقر بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الوكيل الاخباري - قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان اليوم الأحد إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.



وأضافت لمناصريها بعد أن أشارت توقعات مبكرة إلى أنها خسرت الانتخابات، "أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في ثقل موازن قوى ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم".

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