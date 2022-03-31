ليبيا: إنقاذ 316 مهاجر غير نظامي وانتشال جثة آخر

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الليبية ومنظمة إغاثية، الأربعاء، إنقاذ 316 مهاجرا غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين.



وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان لها، إن " أفراد نقطة حرس السواحل الزاوية (غرب) قاموا الثلاثاء، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين على متنهما 203 مهاجرين غير شرعيين شمال منطقة أبوكماش البحرية على السواحل الليبية".



وجاءت عمليات الإنقاذ، بحسب البحرية الليبية، "بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل"، موضحة أن "المهاجرين من جنسيات مختلفة وتم نقلهم إلى نقطة الإنزال بمصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".

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