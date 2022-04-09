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السبت، 09-04-2022 10:59 ص

ليبيا.. انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت

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الوكيل الإخباري-أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا يوم الجمعة، انتشال 11 جثة مجهولة الهوية بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.

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وقالت الهيئة في بيان إن فريقا من إدارة البحث على الرفات توجه إلى مدينة سرت بالتنسيق مع النيابة الجزئية بالمدينة وذلك للعمل على استخراج وانتشال جثث مجهولة الهوية.


وأشارت إلى استخراج 11 جثة مجهولة الهوية ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت.


وأوضحت أن الفرق المختصة باشرت بأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي، ومن ثم جرت إجراءات الدفن الشرعي للجثث.

روسيا اليوم

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