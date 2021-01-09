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السبت، 09-01-2021 08:13 ص

دون ضحايا

ليبيا.. انفجار محطة وقود في طرابلس - شاهد

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء بشرق العاصمة طرابلس.

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ونقل الموقع عن مصدر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده.


ورجح المصدر ، أن يكون سبب الحريق"شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 



 




 

 


 

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