ليبيا.. انفجار محطة وقود في طرابلس - شاهد

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء بشرق العاصمة طرابلس.

اضافة اعلان



ونقل الموقع عن مصدر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده.



ورجح المصدر ، أن يكون سبب الحريق"شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.

المصدر : روسيا اليوم



