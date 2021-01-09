ليبيا.. انفجار محطة وقود في طرابلس - شاهد

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء بشرق العاصمة طرابلس.
ونقل الموقع عن مصدر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده.
ورجح المصدر ، أن يكون سبب الحريق"شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.
اندلاع حريق في محطة وقود "البيفي" بـ #تاجوراء ولا أنباء عن خسائر بشرية وفرق هيئة السلامة الوطنية تُحاول السيطرة على الحريق. pic.twitter.com/B7uInc34Zm— عين ليبيا (@EanLibya) January 8, 2021
المصدر : روسيا اليوم