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الجمعة، 09-07-2021 10:55 ص

ليبيا تعلن إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس

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الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، يوم امس الخميس، إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب انهيار المنظومة الصحية فيها وتفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان الحكومة، جاء ذلك عقب انعقاد الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة عدد من المواضيع والملفات الخدمية ومتابعة التطورات المتعلقة بجائحة كورونا.

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وجاء في البيان أنه "نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي "دلتا" وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد، قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع".


وأوضح البيان أن "ليبيا سوف تتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، قد أعلنت أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.


وقالت لـ"إذاعة موزاييك" التونسية: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

 

سبوتنيك

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