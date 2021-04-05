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الإثنين، 05-04-2021 09:33 ص

ليبيا تكشف عن الكميات المتوقع وصولها من جرعات 'سبوتنيك V'

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الوكيل الإخباري- بمناسبة وصول أول دفعة لقاحات مضادة لكورونا إلى ليبيا، أفاد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ،علي الزناتي، بأن شحنات أخرى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل في القريب العاجل.

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ولفت مسؤول الصحة الليبي إلى وصول 101250 جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك"، مشيرا إلى أن دفعات أخرى من هذا اللقاح ستصل تباعا عن طريق دولة الإمارات، وأنه سيتم توفير ما بين 300000 إلى 400000 جرعة لقاح في القريب العاجل.

كما أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية أن عدد الجرعات المتوقع وصولها في الفترة المقبلة من هذا اللقاح يفوق المليون جرعة.

وأشار الزناتي أيضا إلى أن عدد الجرعات من اللقاح الروسي ولقاحات أخرى التي ستصل البلاد من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين جرعة، لافتا إلى أن الغرف الباردة لتخزين اللقاحات سيتم توفيرها في باقي المدن الليبية.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه سيكون أول من يتلقى اللقاح، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأولوية ستكون للعاملين في مراكز العزل، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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