ليبيا.. حبس وزير التعليم احتياطيا بسبب أزمة الكتب المدرسية

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام ليبية إن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، قرر حبس وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، احتياطيًّا، على ذمة التحقيق في قضية تأخر توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.



وقالت مصادر مطلعة في ليبيا، إن النيابة العامة تبين لها تسييل حكومة الوحدة الوطنية مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتب، ومنحت الإذن بالتعاقد، مع صدور تفويض من وزارة التخطيط لصرف المبلغ.

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وأضافت المصادر أن مسؤولي وزارة التعليم لم يقدموا أسبابا حول عدم التعاقد على طباعة الكتب، مما أدى فعليا إلى "صعوبة توفير الكتاب المدرسي" بشكل مطلق هذا العام.



وسبق أن شكل الوزير لجنة لطباعة الكتب في أبريل العام الماضي، إلا أنها لم تنفذ مهامها، حسب ما كشفه نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم الليبية، محمود الوندي.

سكاي نيوز