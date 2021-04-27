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الثلاثاء، 27-04-2021 09:05 ص

ليبيا: عقيلة صالح يتسلم كشفا بأسماء المرشحين للمناصب السيادية

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الوكيل الإخباري- تسلم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمدينة القبة كشفا يتضمن أسماء المرشحين لشغل الوظائف السيادية، ومنها المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، فإن عضو اللجنة المكلفة بفرز الأسماء المتقدمة للمناصب السيادية، النائب عبد الهادي الصغير، صرح بأنه ستتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة، وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم، من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة.

ووفق مصدر خاص مقرب من مجلس النواب فإن أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم لمنصب محافظ مصرف ليبيا ضمت 10 مرشحين، وهم حمدي عبد الحميد احميده من مدينة البيضاء، يحمل ماجستير في الاقتصاد، وعلي منصور سعيد من مدينة اجدابيا، يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، وعادل عبدالله الكيلاني من مدينة المرج، يحمل مؤهل دكتوراة في الاقتصاد، وجمال الطيب عمر من بنغازي ولديه مؤهل ماجستير في المحاسبة، وامراجع محمد إبراهيم من مدينة المرج ولديه مؤهل ماجستير إدارة أعمال، وإدريس صالح حسين من مدينة البيضاء ولدية مؤهل ماجستير اقتصاد، وعبدالكريم عبد الحميد محمد من مدينة بنغازي ولديه مؤهل دكتوراة إدارة وتنظيم، وإدريس محمد الأحيمر من مدينة بنغازي، ويحمل مؤهل دكتوراة محاسبة، وأخيرا فرحات بن قدارة، الذي تولى هذا المنصب سابقا في عهد نظام القذافي وفي بدايات المرحلة ما بعد القذافي، وهو من مدينة بنغازي، ويحمل مؤهل ماجستير في الاقتصاد.

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وأشار المصدر إلى أن عدد المرشحين الذين تم اختيارهم لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات بلغ 11 مرشحا، أما عدد المرشحين كأعضاء للمفوضية فقد بلغ 47 مرشحا.

وأضاف المصدر أن عدد المرشحين لرئاسة ديوان المحاسبة بلغ 12 مرشحا، كما بلغ عدد الذين ترشحوا لمنصب وكيل ديوان المحاسبة 11 مرشحا.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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