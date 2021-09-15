ليبيا.. عمليات عسكرية برية لتمشيط منطقة تربو جنوب البلاد

الوكيل الاخباري- نفذت قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز في ليبيا عمليات عسكرية برية لتمشيط مواقع الجماعات المسلحة في محيط منطقة تربو جنوب البلاد، وملاحقة الخلايا الإرهابية الفارة منها.

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ووفقا للمكتب الإعلامي التابع لشعبة الإعلام الحربي، فإن "هذه العمليات العسكرية تأتي بعد تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة عدة ضربات جوية استهدفت مواقع الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمعارضة التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية، حيث تمكنت وحدات فرقة المهام الخاصة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لتلك الجماعات المتطرفة والقضاء على مَن كان داخلها".



ويوم أمس لقي جندي ليبي من قوة المهام الخاصة بلواء "طارق بن زياد" مصرعه خلال مواجهات مسلحة شهدتها منطقة تربو في أقصى الجنوب الليبي مع مسلحين من المعارضة التشادية.



وكان الجيش الليبي قد أعلن أن "قواته نفذت عمليات عسكرية استهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية، بالتحديد في منطقة تربو على الحدود الجنوبية للبلاد".

المصدر: روسيا اليوم