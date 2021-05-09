ليبيا: لن نعمل كحرس حدود لأوروبا

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن ”الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة“، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة الالتزام والوفاء بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها لمناطق الجنوب الليبي، أن بلادها لديها أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.



وأكدت المنقوش ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مشيرة إلى أن أمن ليبيا واستقرارها، لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

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المصدر: إرم