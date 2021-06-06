الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الأحد، 06-06-2021 09:32 م

استهدف نقطة تفتيش في سبها

ليبيا.. مصرع 4 أشخاص بهجوم انتحاري

مثر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بتفجير سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد.

وقال: "هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش، مما أسفر عن مصرع رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالمدينة و3 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد".

اضافة اعلان

وأضاف: "نتيجة للانفجار أصيب عدد من الأشخاص واحترقت 3 سيارات تابعة لإدارة أمن المدينة".


وأكد مصدر مطلع أن "الانفجار أدى إلى مصرع ضابطين من جهاز البحث الجنائي وإصابة آخرين من العناصر الأمنية في حصيلة أولية للهجوم".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
162306945757332400

أول تصريح لغويتا بعد تعيينه رئيسا لمالي

2021-06-07T110744Z_1970888990_RC2NVN9YUZR1_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT

خسائر صادمة في صفوف القوات الأفغانية بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

59b4f6fad437508f378b4567

مصر.. القبض على رجل أعمال فار من العدالة

60be14c64c59b7333663c101

نتائج الانتخابات الأولية تخيب أمل رئيس المكسيك

resize

الاتحاد العالمي للفلك يتوقع موعد اول ايام عيد الأضحى

60bdf2224236041ae865f0f9

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم

أخبار متعلقة
60b7d0c84c59b765e42b7525

مصر : تفاصيل جديدة في قضية العثور على كنز كبير داخل شقة نجل مسؤول سابق

سفينة

تفاصيل غرق سفينة بترول مصرية في البحر الأحمر

نم

ضحايا وجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان