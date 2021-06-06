ليبيا.. مصرع 4 أشخاص بهجوم انتحاري

الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بتفجير سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد.



وقال: "هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش، مما أسفر عن مصرع رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالمدينة و3 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد".

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وأضاف: "نتيجة للانفجار أصيب عدد من الأشخاص واحترقت 3 سيارات تابعة لإدارة أمن المدينة".



وأكد مصدر مطلع أن "الانفجار أدى إلى مصرع ضابطين من جهاز البحث الجنائي وإصابة آخرين من العناصر الأمنية في حصيلة أولية للهجوم".



المصدر : روسيا اليوم