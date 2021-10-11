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الإثنين، 11-10-2021 06:50 م

ليبيا.. مهاجرون يتظاهرون في طرابلس

ليبيا


الوكيل الإخباري - لليوم العاشر على التوالي، يتظاهر مئات المهاجرين أمام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين بإجلائهم من هناك.

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وتجمع مئات من المهاجرين، مذعورين و خائفين من الاعتقال، أمام المركز المجتمعي التابع للمفوضية في طرابلس.


وبدأ التجمع أمام المنشأة بعد أن شنت السلطات الليبية حملة موسعة على المهاجرين في بداية الشهر الجاري واحتجزت أكثر من 5 آلاف شخص، في بلدة قرقارش غربي ليبيا، وهي مركز رئيسي للمهاجرين.


وكان محققون مفاوضون من الأمم المتحدة علقوا على معلومات حول التعذيب والاعتداءات في مراكز احتجاز المهاجرين المعتقلين المكتظة، بالقول إن الاعتداء وسوء معاملة المهاجرين في ليبيا يرقيان إلى جرائم ضد الإنسانية.


بينما تقول الحكومة في طرابلس إنها تشن حملة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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