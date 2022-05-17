ليبيا: مواجهات مسلحة بعد دخول حكومة باشاغا طرابلس

الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الحكومة الليبية المعينة من البرلمان دخولها العاصمة طرابلس؛ مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

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وذكرت وكالة فرانس برس أن مواجهات اندلعت بين مجموعات مسلحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخول الحكومة العاصمة.



وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة الحكومة أعمالها".



وكلف البرلمان المتمركز في شرق البلاد باشاغا في آذار الماضي، لكن الدبيبة؛ رئيس الوزراء المكلف في العام الماضي، رفض تسليم السلطة ما أدى إلى صراع مطول بين الحكومتين المتنافستين.

بترا